Katrin Lompscher tritt als Bausenatorin zurück

Die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat gestern überraschend ihren Rücktritt als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen erklärt. Die Bausenatorin begründete ihren Schritt mit Fehlern bei der Abrechnung von Bezügen, die sie für ihre Tätigkeiten in Verwaltungs- und Aufsichtsräten von landeseigenen Betrieben erhalten hatte. Sie lege ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder und damit auch die drei mit dem Amt verbundenen Aufsichtsratsmandate.

.

Die Verbände IVD und BFW Landesverband Berlin/Brandenburg sehen in dem Rücktritt der Linken-Politikerin eine Chance für einen Neubeginn in der Berliner Wohnungspolitik.



Der IVD fordert eine Umkehr von der bisherigen Bauverhinderungspolitik. „Jetzt besteht die Chance für den Berliner Senat, die ideologischen Fehler der vergangenen drei Jahre zu korrigieren. Berlin braucht endlich wieder eine/n Bausenator/in und keine Bauverhinderungssenatorin. Die Hauptstadt muss sich ein Beispiel an der Neubaupolitik in anderen deutschen und europäischen Städten nehmen, um das drängende Wohnungsproblem zu lösen. Eine Politik, die in Wahrheit gar keinen Neubau möchte, muss mit dem Rücktritt Lompschers beendet werden“, kommentiert der IVD-Präsident Jürgen Michael Schick. Er erwarte von allen drei Parteien des rot-rot-grünen Bündnisses, den Abgang Lompschers für einen wohnungspolitischen Richtungswechsel zu nutzen. Jetzt nur Köpfe auszutauschen, reiche nicht.



Ähnlich sieht es auch der Interessensverband BfW, der seine Forderung erneuert, den Mietendeckel in der Hauptstadt bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auszusetzen. Insbesondere müsse der Regierende Bürgermeister Michael Müller den Wohnungsneubau in der Hauptstadt jetzt zur Chefsache erklären und das entstandene politische Vakuum ausfüllen. Denn nur der Neubau von Wohnungen, der in dieser Legislaturperiode unter Senatorin Katrin Lompscher nicht vorangekommen ist, wird zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt in der Hauptstadt führen.



„Die Liste der ungelösten Probleme, die Ex-Senatorin Lompscher hinterlässt, ist lang. Wer jetzt aber ernsthaft glaubt, die aktuelle Wohnungsmisere sei nur ein Fall Lompscher, wird ein böses Erwachen erleben. Denn diese Politik wurde vom gesamten rot-rot-grünen Senat und dem Abgeordnetenhaus getragen“, sagt Thomas Groth, Vorstandsvorsitzender des BFW Landesverbandes Berlin/Brandenburg.



Der Interessensverband erneuert seine Forderung, den Mietendeckel bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auszusetzen. Schon jetzt haben die Mitgliedsunternehmen des BFW wegen der unabsehbaren Auswirkungen des Mietendeckels bereits geplante Neubauvorhaben in einem Umfang von mehr als 9.000 Wohnungen zurückgestellt. Zusätzlich mussten wegen der geringeren Mieteinnahmen auch Investitionen und Modernisierungen auf Eis gelegt werden. Nach Einschätzung des BFW wird nur der Wohnungsneubau das Wohnungsproblem in der Hauptstadt lösen. In den vergangenen Jahren wurden die für die wachsende Stadt erforderlichen Neubauzahlen von rund 20.000 Wohnungen pro Jahr sehr deutlich um mehr als 4.000 Wohnungen verfehlt. Zudem sinkt die Zahl der Baugenehmigungen seit 2017.



Laut der Investitionsbank (IBB) fehlen bis 2030 in Berlin mindestens 145.000 Wohnungen. Nur mit einem konkreten Maßnahmenplan wird man dieses Ziel erreichen. „Mit dem Plan des Berliner Senats zum Neubau von bezahlbarem Wohnraum ‚StEP Wohnen 2030‘ war die bisherige Bausenatorin auf allen Linien gescheitert“, analysiert Michael Schick die politische Arbeit der Regierung. „Der Regierende Bürgermeister muss das Thema jetzt endlich selbst in die Hand nehmen. Ich kann nur hoffen, dass Herr Müller als ehemaliger Senator für Stadtentwicklung den Schuss gehört hat“, fügt Schick hinzu.