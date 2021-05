Katrin Dickgreber Lizenzpartnerin für Dahler & Company in Münster

Katrin Dickgreber

Dahler & Company gewinnt mit der Architektin Katrin Dickgreber eine neue Lizenzpartnerin für Münster. Es ist der siebte Standort in Nordrhein-Westfalen – neben Bielefeld/Gütersloh, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Kreis Lippe und Mönchengladbach.

Sowohl die Verkäufe als auch die Kaufpreise steigen seit einigen Jahren in Münster stetig. Großer Beliebtheit erfreuen sich dabei vor allem die Stadtteile Sentrup, Hiltrup, St. Mauritz und das Kreuzviertel. Allerdings zeigt sich, dass die Universitätsstadt mittlerweile großflächig überzeugt und immer mehr Interessenten nach Eigentumswohnungen und Häusern in der nordrhein-westfälischen Stadt suchen. In 2019 wurden knapp 1.200 Eigentumswohnungen mit einem Gesamtumsatz von gut 307 Mio. Euro in Münster verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 erhöhte sich der Umsatz in dem Markt somit um 32 Prozent.



Die gebürtige Rheinländerin hat über 25 Jahre Erfahrung im Immobiliensegment. Nach ihrem Studium der Architektur an der Fachhochschule Koblenz, gefolgt von Architektur und Industriedesign an der Universität Chieti-Pescara in Italien, war sie als Architektin bei der Eichler Architekten GmbH nahe Mainz angestellt, bevor Dickgreber sich 2006 selbstständig machte. Von Hannover aus ging es 2011 ins Münsterland, wo sie sich nun auf das neue Tätigkeitsfeld und die sich daraus ergebenden Synergien freut.