Katja Rüdiger wechselt von Beos zu CV Real Estate

Hochkarätige Verstärkung bei der CV Real Estate AG. Die Münchner Immobilienspezialisten haben zum 1. August 2020 Katja Rüdiger (45) zur Geschäftsführerin der CV Development GmbH berufen. Damit wird die Immobilienmanagerin künftig maßgeblich die weitere Entwicklung des Unternehmens in Deutschland mitverantworten. Zuletzt war die studierte Diplom-Architektin und Real Estate Managerin (M. Sc.) mehrere Jahre erfolgreich als Niederlassungsleiterin und Prokuristin bei der Beos AG tätig und verantwortete das Portfolio des Unternehmens im süddeutschen Raum. Als Geschäftsführerin der CV Development GmbH wird sie nun ein eigenes Team aufbauen, mit dem sie die Wachstumsziele des Unternehmens auf nationaler Ebene umsetzen wird.

„Unser Ziel ist klar definiert: Wir wollen in den nächsten Jahren den Kreis unserer Kunden stark ausweiten, massiv wachsen und in unserem Kerngeschäft in die Top 5 der Projektentwickler in Deutschland aufsteigen. Die Grundlagen dafür sind gelegt. Mit Katja Rüdiger sind wir nun bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Mit ihr haben wir eine ausgezeichnete Managerin an Bord geholt, die in ihren vorangegangenen Positionen gezeigt hat, über welch profunde Expertise sie verfügt. Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zukunft mit ihr“, so Christian Vogrincic, Gründer und Vorstand der CV Real Estate AG.



Nach ihrem Studium der Architektur und des Real-Estate-Managements an der Technischen Universität Berlin war Katja Rüdiger zunächst bei der SEPA Projekt- und Entwicklungsgesellschaft, Berlin, und im Anschluss als Projektleiterin bei der Berliner Niederlassung der OFB Projektentwicklung tätig, bevor sie 2006 zur Beos AG in Berlin wechselte. Dort war sie als Senior-Asset-Managerin mit Prokura aktiv, bis sie 2012 nach München zu Elystan Capital Partners ging. 2013 kehrte sie zu ihren Wurzeln zurück und verantwortete als Niederlassungsleiterin und Prokuristin des Standorts Süd in München das Geschäft der BEOS AG für die süddeutschen Märkte.