Kathrin Linzner und Philipp Wachter verstärken das Niu Sales-Team

© Sabine Skiba

Der Rollout der Marke Niu ist voll im Gange: Bereits drei Niu Hotels feierten in diesem Jahr ihre Eröffnung und es geht Schlag auf Schlag weiter. Sechs weitere Niu Hotels sollen in diesem Jahr noch folgen. Um der Expansion weiterhin vorausschauend und verantwortungsvoll zu begegnen, baut die Novum Hospitality ihr Niu Sales-Team weiter aus. Seit Mai ergänzen Kathrin Linzner als Director of Sales niu Hotels und Philipp Wachter als Cluster Sales Manager niu Hotels mit ihrer Expertise das Verkaufsteam.

Kathrin Linzner obliegen als Director of Sales Niu die Endkundenvermarktung und der Vertrieb für die Niu Hotels. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind vor allem die Akquise von Neukunden, Betreuung von Bestandskunden sowie Weiterentwicklung und Koordinierung der Vertriebsstrukturen der Niu Hotels. Ihre Karriere startete sie im Lindner Hotel & Spa Binshof. Zuvor war Frau Linzner Director of Sales für das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg.



Philipp Wachter unterstützt in seiner Funktion als Cluster Sales Manager Niu Hotels Kathrin Linzner bei der Erstellung, Durchführung und Evaluation der Verkaufsstrategie und verantwortet dabei das multi-segmentive Kundenportfolio. Seine letzte Station war bei Lindner Hotels & Ferienpark Nürburgring als Sales Manager.