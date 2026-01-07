Kathrin Hellwig zurück im Berliner Team von Cushman & Wakefield

Das Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield in Berlin unter der Leitung von Dominic Rausch bekommt zum 1. Februar 2026 weitere Verstärkung: Nach vier Jahren bei BNP Paribas Real Estate in Berlin kehrt Kathrin Hellwig als Partner zurück zu Cushman & Wakefield.

.

Hellwig war bereits von 2013 bis 2021 bei Cushman & Wakefield Berlin tätig. 2018 übernahm sie die Leitung der Office Agency Berlin, die sie bis zu ihrem Wechsel zu BNP Paribas Real Estate [wir berichteten] innehatte. Zu ihren weiteren Stationen gehörte unter anderem auch Savills.



„Wir freuen uns sehr, Kathrin Hellwig erneut für Cushman & Wakefield gewonnen zu haben. Für unser Team bedeutet ihre Rückkehr weit mehr als nur eine personelle Verstärkung. Mit knapp 20 Jahren Berufserfahrung in der Bürovermietung verfügt Kathrin Hellwig über ein starkes und belastbares Netzwerk innerhalb der Berliner sowie der überregionalen Immobilienwirtschaft. In ihrer Laufbahn war sie für zahlreiche Großanmietungen am Berliner Büromarkt verantwortlich und verfügt über ein tiefes, fundiertes Marktverständnis. Bereits während ihrer ersten Tätigkeit bei Cushman & Wakefield hat sie maßgeblich zur Weiterentwicklung und Stärkung unserer Marktposition beigetragen“, sagt Dominic Rausch, Head of Office Agency Berlin.