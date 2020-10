Kathrein SE vermietet 3.900 m² Produktionsflächen in Thansau/Rohrdorf

Die Kathrein SE hat 3.900 m² Produktionsflächen in Thansau/Rohrdorf bei Rosenheim vermietet.

2018 wurde der Neubau einer Galvanikhalle in der Sebastian-Tiefenthaler-Straße 12 in Rohrdorf, durch die Kathrein SE fertiggestellt. Aufgrund der Neustrukturierung der Kathrein SE wurden die Produktionsflächen nicht in Betrieb genommen und JLL mit dem Verkauf eines Portfolios nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien beauftragt. Die Neubauhalle mit ca. 3.900 m² in Rohrdorf wird allerdings als Teil des „Werk IV“ langfristig vermietet und bleibt weiterhin im Bestand. Die Mietvertragsverhandlungen zwischen der Kathrein SE und einem Unternehmen der Verpackungsmittelindustrie wurden durch JLL beratend begleitet.