Katholische Einrichtung kauft Projektentwicklung in Mannheim

Das Katholische Kinder- und Jugendheim St. Josef hat in Mannheim von der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP ein rund 1.000 m² großes Grundstück inklusive Projektentwicklung erworben.

Das Areal befindet sich in der Hedwig-Eppstein-Straße im Stadtteil Käfertal und ist Teil des neu entwickelten Spinelli-Quartiers. Geplant ist dort der Bau eines fünfgeschossigen Holzhybridgebäudes mit insgesamt 3.000 m² Nutzfläche. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2028 vorgesehen. Der Neubau soll das neue Zuhause des Mädchenhauses St. Agnes werden, das sich zurzeit im Stadtteil Neckarstadt-West befindet. Des Weiteren sollen eine neue stationäre Kindergruppe entstehen und die Tagesgruppe in das Gebäude integriert werden.



JLL hat St. Josef beim Ankauf des Grundstücks beraten und die Transaktion vermittelt.