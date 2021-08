Die Vestinas Immobilien GmbH hat in Kastellaun ein Anlage-Immobilienportfolio in der Altstadt gekauft. Die Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 3.349 m² befinden sich Perlengasse 1 sowie in der Kirchstraße 4 und 6-8. Die Immobilien verfügen über 37 Wohnungen (ca. 2.628 m²) und neun Gewerbeeinheiten (ca. 720 m²). Die Jahresnettokaltmiete…

[…]