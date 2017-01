Kassel-Calden: Der nächste Airport-Chef nimmt seinen Hut

Lars Ernst

So wirklich verwundert hat es in der in der Luftfahrt-Branche wohl niemanden: Ralf Schustereder hat seinen Hut als Chef des Regionalflughafens Kassel-Calden vorzeitig genommen und stellt sein Amt zum 1. April 2017 zur Verfügung. Das Kontrollgremium des Airports unter Ägide des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) teilte mit, der eingereichten Bitte auf vorzeitige Auflösung des – eigentlich noch bis Ende März 2019 datierten – Vertrags zu entsprechen. Eine Abfindungszahlung werde nicht fällig. Nachfolger des scheidenden Flughafen-Chefs wird Lars Ernst, seit 2014 Prokurist des Airports. „Lars Ernst kennt den Flughafen aus dem Effeff. Er war an wichtigen strategischen Entscheidungen bereits beteiligt. Wir freuen uns besonders, mit ihm einen Nachfolger aus dem Unternehmen heraus präsentieren zu können. Er kann vom ersten Tag an in neuer Funktion daran arbeiten, die Chancen, die sich dem Kassel Airport nun bieten, auch umzusetzen“, so Schäfer.

Über die Beweggründe des Rücktritts von Schustereder kann trefflich spekuliert werden. Tatsache jedoch ist, dass der Kassel Airport nicht nur mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sondern von Anbeginn an auch zwischen politische Mühlsteine geraten war. Schon Schustereders Vorgängerin, Maria Anna Müller, hatte vorzeitig das Handtuch geworfen.



Der neue Geschäftsführer Lars Ernst (42) arbeitet seit 2010 am Kassel Airport. Als Prokurist ist er seit 2014 eng mit den Geschäften des Flughafens vertraut. Er war in der Geschäftsführung auch maßgeblich an den zuletzt öffentlich gewordenen Abschlüssen mit Schauinsland/Sundair und GLS beteiligt und schaut positiv in die Zukunft. "Gerade die vergangenen Wochen zeigen, welches Potential in unserem Flughafen und unserer Region steckt. Das möchte ich mit dem gesamten Team 2017 auch tatsächlich auf unsere Start- und Landebahn bringen“, so Ernst.



Der umstrittene Regionalflughafen Kassel-Calden wurde im April 2013 ans Netz geschickt. Die explodierten Baukosten von schließlich 282 Millionen Euro kamen komplett aus Steuertöpfen; die Gesellschafteranteile verteilen sich auf das Land Hessen (68 Prozent), die Stadt und den Kreis Kassel (je 13 Prozent) und die Kommune Calden (sechs Prozent). Calden war dabei mehr ein ehrgeiziges, politisches Unterfangen, weniger eine Reaktion auf tatsächliche Marktbedürfnisse. Man wollte das Pferd quasi von hinten aufzäumen: Erst die Infrastruktur für das beschauliche Nordhessen schaffen – dann wird sich der nötige Traffic schon einstellen. Das Konzept ist nicht aufgegangen: Allein 2015 musste der Flughafen Verluste in Höhe von sechs Millionen Euro bilanzieren. Die Passagierzahlen blieben weit hinter den Prognosen zurück – zwangsläufig, weil nur wenige Airlines die Destination auf dem Schirm haben. Ralf Schustereder gelang es immerhin, die Frachtbilanz des Standorts durch die Gewinnung von GLS und Amazon auf Vordermann zu bringen. Die Ferienfluggesellschaft Sundair will Kassel in diesem Sommer ansteuern. Wie lange, steht in den Sternen: Die Landesregierung will ebenfalls noch in diesem Jahr endgültig über die Zukunft des darbenden Airports entscheiden – Stimmen, den ganzen Komplex einfach dichtzumachen, sind durchaus vernehmlich.