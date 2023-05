Kasse.Hamburg bezieht Innovationscampus in Bahrenfeld

Der Landesbetrieb Kasse.Hamburg hat sein neues Gebäude in Bahrenfeld bezogen. Ein Umzug der gut 400 Beschäftigten war notwendig geworden, da der bisherige Hauptsitz im Vivo an der Bahrenfelder Straße perspektivisch als Schulstandort vorgesehen ist. Der neue insgesamt 9.000 m² große Standort an der Gasstraße, der vom benachbarten Unternehmen Allianz Trade langfristig angemietet wurde [wir berichteten], schafft die Grundlage für eine räumliche und organisatorische Weiterentwicklung zu einem digitalen Shared Service Center für Finanzen und Verwaltung.

„Unsere Kasse.Hamburg mit ihren 400 Kolleginnen und Kollegen ist für unsere Stadt in Sachen Zahlungsverkehr und Buchhaltung ein enorm leistungsstarker, innovativer Partner – das belegen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr eindrucksvoll. Eine immer größere Rolle spielen inzwischen auch behörden- und länderübergreifende Projekte: Zu Corona-Zeiten hat die Kasse schon erfolgreich bundesweite Hilfsprogramme entwickelt und administriert, gleiches gilt jetzt für den Härtefallfonds für nicht leitungsgebundene Energieträger mit einer zentralen Antragsplattform für 13 Länder. Der neue Standort unserer Kasse.Hamburg bietet den Beschäftigten hervorragende Arbeitsbedingungen mit exzellenter Verkehrsanbindung. Moderne Arbeitswelten wie Desk-Sharing und mobiles Arbeiten lassen sich hier problemlos realisieren. Hier entsteht an einem zentralen Standort ein Innovationscampus mit vielfältigsten Möglichkeiten. Zugleich bieten wir in der Gasstraße mit unserer Co-Working-Fläche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Behörden eine Arbeitsmöglichkeit im Hamburger Westen und schaffen damit etwas komplett Neues", so Senator Dr. Andreas Dressel.



Der Landesbetrieb ist die zentrale Dienstleistungseinrichtung der Stadt für Zahlungsverkehr, Buchhaltung, und Forderungsmanagement. Im Jahr 2022 wurde mit mehr als 16.000.000 Buchungen ein Volumen von über 200 Milliarden Euro bewegt. Mehr als die Hälfte der rund 400.000 Rechnungen im Jahr werden mittlerweile elektronisch verarbeitet. Damit gehört Hamburg zu den Vorreitern bei elektronischen Eingangsrechnungen.



Am neuen Standort wird auch die Digitalfabrik eingerichtet, in der Projekte zur Verbesserung des IT-Systems des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens durchgeführt werden. Zudem wird auf dem Innovationscampus ein Co-Working-Areal für die Beschäftigten der Stadt Hamburg eingerichtet, das ab 9. Mai hybrides, agiles und teamorientiertes Arbeiten ermöglicht. Neben den Beschäftigten der Kasse.Hamburg wird mit der Ideen.Werk.Stadt. außerdem ein dienststellenübergreifendes Labor und Experimentierraum der Stadt auf dem Campus neue Räumlichkeiten finden.