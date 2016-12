Kartellwächter segnen Outlet-Verkauf Zweibrücken ab

Outlet Center Zweibrücken

Die britische Firma Value Retail darf das „The Style Outlet“ Zweibrücken kaufen; die Kartellwächter haben den Deal abgenickt, weil die Engländer damit keine marktbeherrschende Position innerhalb des deutschen Outlet-Markts einnehmen würden. Das Kartellamt erkannte keine wettbewerbsverzerrenden Überschneidungspunkte mit dem Betrieb der Outlet-Center in Ingolstadt und Wertheim. Value Retail legt für Zweibrücken rund 600 Millionen Euro hin und wird das Outlet in „Zweibrücken Village“ umfirmieren.

.

Die Übernahme in Zweibrücken ist Bestandteil eines großen Pakets: Das spanische Unternehmen Neinver hatte den von ihm gemangten Immobilienfonds Irus mit einem geschätzten Marktwert von 1,4 Milliarden Euro aufgelöst [Neinvers Outlet-Fonds IRUS verkauft für über 1,2 Milliarden]. Irus war Eigentümer des Zweibrücker Outlets, das jetzt in den Besitz von VIA Outlets übergeht. VIA wiederum ist ein Joint-Venture der britischen Finanzinvestoren Hammerson und Meyer Bergmann des holländischen Pensionsfonds APG und eben Value Retail. Via Outlets hatte sich aus dem Irus-Portfolio zeitgleich weitere, europäische Outlets gesichert. Zweibrücken ist das zweitgrößte deutsche Outlet-Center (nach Metzingen) und schreibt konstant tiefschwarze Zahlen. Mit dem Outlet Bicester in der Nähe von London managt Value Retail das wirtschaftlich rentabelste Center in ganz Europa.