Der Eco-Kart GmbH hat eine Gewerbeliegenschaft in Frankfurt-Preungesheim, vermittelt von NAI apollo, angemietet. Ein privater Vermieter errichtet in der August-Schanz-Straße 31 eine Halle mit 2.500 m² Brutto-Grundfläche, in die der Kartbahn-Betreiber vorrausichtlich im August 2018 einziehen wird.

[…]