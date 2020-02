Karsten Vaelske ergänzt Vorstand der Dr. Klein Wowi Digital AG

Der Aufsichtsrat der Dr. Klein Wowi Digital AG hat Karsten Vaelske in den Vorstand berufen. Der 54-Jährige wird neben Marketing und Kommunikation die Bereiche Vertriebsstrategie und -koordination verantworten. Diese Ressorts hat er bereits viele Jahre bei der ehem. DR. Klein Firmenkunden AG und aktuell im Vorstand der Nachfolgegesellschaft Dr. Klein Wowi Finanz AG, der Schwestergesellschaft der Dr. Klein Wowi Digital AG, erfolgreich geleitet. Er vervollständigt damit das Vorstandsteam neben den bisherigen Vorständen Jörg Busam und Nicolas Schulmann.

„Wir haben die Dr. Klein Wowi Digital AG geschaffen, um unsere Kunden bestmöglich mit Experten in den immer wichtiger werdenden Bereichen Automatisierung und Digitalisierung unterstützen und voranbringen zu können“, erklärt Hans Peter Trampe, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Dr. Klein Wowi Digital AG. „Gleichwohl birgt insbesondere die enge Zusammenarbeit unserer beider Schwesterunternehmen unter dem Dach „Dr. Klein Wowi“ große Potenziale – für uns und unsere Kunden. Karsten hat über Jahre seine Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kommunikation unter Beweis gestellt. In seiner neuen Doppelrolle als Vorstand beider Schwesterunternehmen kann er dafür sorgen, dass Maßnahmen aus einem Guss entstehen und Kunden immer ganzheitlich betreut werden.“