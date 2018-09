Karstadt und Kaufhof besiegeln Fusion

Der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof ist offiziell. Die letzten beiden großen deutschen Warenhausketten werden sich nach einem jahrelangen Hin und Her nun doch zusammenschließen. Dies gaben der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa Holding und der kanadische Kaufhof-Besitzer Hudson's Bay Company (HBC) am Dienstag offiziell bekannt. Das neue gemeinsame Unternehmen wird in ganz Europa 241 Standorten haben und rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Beide Unternehmen bezeichnen den Zusammenschluss als „Fusion unter Gleichen“, allerdings übernimmt Karstadt-Chef Stephan Fanderl die Leitung des neuen Konzerns. Zudem hält Karstadt-Eigentümer Signa Holding mit 50,01 Prozent auch die Mehrheit der Anteile. Die Signa Prime Selection AG erwirbt im Rahmen der Partnerschaft 50 Prozent der Anteile an HBCs europäischer Immobilien-Holding; davon umfasst sind 41 Immobilien im Besitz von HBCs bestehendem JV in Europa sowie 18 weitere Immobilien der Galeria Kaufhof. HBC behält 50 Prozent des Immobilienbesitzes. Inwiefern das Unternehmen einen neuen Namen erhalten wird, ist aktuell noch unklar. Medienberichten zufolge ist aber geplant, die Marken Karstadt und Kaufhof zu erhalten.



Durch den Zusammenschluss werden zu der neuen Handelsgesellschaft die Galeria Kaufhof GmbH, die Karstadt Warenhaus GmbH, das Einzelhandelsgeschäft der HBC Europe (Saks OFF 5TH, Galeria Inno in Belgien, Hudson’s Bay in den Niederlanden), Karstadt Sports sowie alle Lebensmittel- und Catering-Zweige beider Gesellschaften (Dinea, Kaufhof Gourmet, Karstadt Feinkost, Le Buffet) gehören. Zudem werden die E-Commerce-Einheiten beider Handelsketten zusammengeführt. Allerdings steht die Zustimmung der Kartellbehörde noch aus. Kartellamtspräsident Andreas Mundt kündige bereits ein umfangreiches und aufwendiges Prüfverfahren an.