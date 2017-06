Karstadt steigt beim Online-Marktplatz Hood.de ein

Der Schritt ist folgerichtig, kommt gleichwohl überraschend: Die Karstadt Warenhaus GmbH und die Mutter Signa Retail sind gemeinsam mehrheitlich beim Online-Markplatz Hood.de eingestiegen. Sie übernehmen 70 Prozent der Anteile zu einem nicht genannten Preis. Der Essener Konzern forciert damit erstens den konsequenten Umbau des klassischen Warenhaus-Halters zu einem Omni-Channel-Anbieter, gleichzeitig und zweitens aber auch ein Marktplatz-Konzept, dass zukünftig auch stationär umgesetzt werden soll.

Karstadt CEO Dr. Stephan Flanderl hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, ausgewählte Flächen in den 79 Filialen fremden Händlern zur Verfügung stellen zu wollen, um die Attraktivität der Häuser zu steigern. Mit dem Einstieg bei Hood.de wird die Strategie des CEO, „Marktplatz von morgen“, nun zunächst digital in Angriff genommen. Hood.de zählt nach eigenen Angaben mit mehr als sieben Millionen Kunden und über fünf Millionen Angeboten zu den rasant expandierenden, deutschen Online-Marktplätzen. Das im Jahr 2000 von Ryan Hood aus der Taufe gehobenen Unternehmen funktioniert ähnlich wie eBay: Private und gewerbliche Anbieter können Artikel in derzeit über 20.000 Kategorien zum Verkauf feilbieten. Das Unternehmen arbeitet profitabel.



Die Übernahme von Hood.de erfolgt durch die neu gegründete Karstadt Marktplatz GmbH, an der Karstadt und Signa beteiligt sind. Ryan Hood behält die verbleibenden 30 Prozent und führt auch weiterhin das Management. Karstadt-CEO Dr. Stephan Flanderl: „Wir betrachten die Übernahme von Hood.de als Markstein für unsere angestrebte, integrierte Omni-Channel-Strategie und digitale Marktplatz-Kompetenz. So verbinden wir die stationäre Stärke unserer Filialen mit der Kompetenz einer erfolgreichen, digitalen Plattform.“



Konkurrent Kaufhof dürfte das digitale Vorpreschen der Essener mit Argusaugen beobachten. Beide Warenhausunternehmen ächzen unter den sich rasant wandelnden Kaufgewohnheiten breiter Kundenschichten. Kaufhof-Mutter Hudson´s Bay Company (HBC) hat mit dem Designer-Schnäppchen-Outlet „Saks Off 5th“ gerade eine (stationäre) Offensive zur Kundenbindung gestartet [Saks Off 5th will in Deutschland sehr viel schneller wachsen].