Karstadt-Standort an der Schadowstraße ebenfalls gerettet

Ein weiteres Haus hat es von der Schließungsliste geschafft: Der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Standort in der Schadowstraße bleibt nach wochenlangen Verhandlungen doch erhalten. Nach zahlreichen Gesprächen mit der Politik, den Eigentümern der Immobilie, der Berliner Ärzteversorgung und dem Management von Galeria Karstadt Kaufhof steht fest, dass die Karstadt-Filiale an der Schadowstraße fortgeführt wird. Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte sich persönlich in vielen Gesprächen für den Erhalt dieses Standorts eingesetzt und die Eigentümerin des Gebäudes, die Berliner Ärzteversorgung, hatte dafür deutlich die Mieten gesenkt.

