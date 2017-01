Karstadt sperrt in Tegel auf - und am Ku'damm zu

Wenn ein Warenhauskonzern ein Haus eröffnet und ein anderes schließt, und dies zudem in ein und derselben Stadt tut, dann bleibt der Bestand nach Adam Riese gleich. Dies vorab für den Hinterkopf und zur Beurteilung der medial euphorisch verbreiteten Äußerung von Karstadt-Chef Stephan Fanderl, wonach der über lange Zeit schlingernde Essener Konzern nun, das meint 2018, nach über 30 Jahren Abstinenz, seine erste neue Filiale eröffnen wird. Die „fantastische Neuigkeit“ nach wechselnden, von unterschiedlichen Übernehmern verordneter Schrumpfkur mutet wirklich prima an: Karstadt sperrt im Tegel-Quartier an der revitalisierten Gorkistraße 8.800 m² „Marktplatz“ auf. Vorher aber, im Frühjahr 2017 wird dagegen die Dependance am Kurfürstendamm geschlossen - um Platz für die geplante „Mall of Ku'damm“ zu schaffen.

.

Stephan Fanderl hatte der „Bild“-Zeitung ein Interview gegeben und darin eben besagte Neueröffnung im Tegel-Quartier angeführt. Die Boulevard-Zeitung feierte die Nachricht fast wie die Wiedergeburt des ehedem stolzen Unternehmens, das Mitte 2009 Insolvenz anmelden musste und seither in diverse Hände (und Konzepte) gefallen war. Tatsächlich gilt Karstadt für die Tegel Quartier GmbH und die Maruhn Real Estate Investment GmbH, die mit 250 Millionen Euro ein komplettes Facelifting der betagten Fußgängerzone Gorkistraße vorantreiben [Tegel-Quartier: Karstadt und Markthalle im Fadenkreuz], schlicht als der Anker-Mieter. Und tatsächlich setzt der neue Standort einen Markstein in der (Leidens-)Geschichte der Essener: Das Konzept ist kleiner dimensioniert, dafür aber kundeneffizienter austariert. Zum Vergleich: Einstige Flaggschiffe des Konzerns wie das Alsterhaus in Hamburg waren auf 24.000 m² und mehr angelegt.



Karstadt gehört aktuell (seit 2013) der Signa Holding, respektive dem österreichischen Investor René Benko und seinem israelischen Partner Beni Steinmetz. Der Österreicher hat die Premiumhäuser KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München von Karstadt separiert und zur „The KaDeWe Group“ umfirmiert. Gleichwohl scheint er Interesse an der nachhaltigen Gesundung der verbliebenen Karstadt-Häuser zu haben. Immerhin - und das geriet im Zuge der fetten „Bild“-Headline ein wenig ins Hintertreffen - verkündete Konzernchef Stephan Flanderl den massiven Umbau einiger großer Filialen und einen durchgängigen Modernisierungsfeldzug in allen Dependancen. Der komplette Gewinn wird reinvestiert.



Abschließend: Das Karstadt-Haus am Kurfürstendamm gehört natürlich auch René Benko, der zudem als Investor in das geplante „größte Shopping-Center Berlins“ involviert ist. Wenn die „Mall of Ku'damm“ in gut vier Jahren (nach derzeitigem Plan) eröffnet wird und Karstadt mit von der Partie ist, dann hat die Schlagzeile von der neuen, zusätzlichen Filiale wirklich ihre Berechtigung.