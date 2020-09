Karstadt Kaufhof: Gläubiger stimmen für Sanierungsplan

Die Zerschlagung der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist - zumindest vorerst - vom Tisch: Die Gläubigerversammlung hat den Rettungsplan mehrheitlich gebilligt. Für Unternehmenschef Miguel Müllenbach der „Startschuss für einen Neuanfang“.

.

Die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof haben gestern auf der Gläubigerversammlung in Essen dem Insolvenzplan zugestimmt. Unternehmenschef Miguel Müllenbach zeigte sich infolge dessen zuversichtlich, dass das Schutzschirm-Verfahren wie geplant noch im September abgeschlossen werden könne und der Konzern dann schuldenfrei sei.



Durch die Zustimmung verlieren die Gläubiger, zu denen in erster Linie Lieferanten und Vermieter gehören, einen Großteil ihrer Forderungen. Die Höhe der Forderungen wird auf mehr als zwei Milliarden Euro beziffert. Neben dem finanziellen Aspekt werden für den Neuanfang wie geplant 50 Warenhäuser schließen, die sich laut des Konzerns nicht rentieren. Die Filialschließungen gehen mit der Kündigung von rund 5.000 Mitarbeiter einher.



Für Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, ist die Einigung trotz der Einschnitte ein Erfolg. „Von den 172 Filialen können voraussichtlich 126 Standorte gerettet werden. Darüber sind wir sehr froh, denn das sichert Arbeitsplätze und die Nahversorgung für die Menschen vor Ort. Die betroffenen Städte kämpfen seit Monaten um den Erhalt möglichst vieler Filialen. Zugleich bedeutet das Ergebnis aber auch die Schließung von fast 50 Warenhäusern. Damit gehen tausende Arbeitsplätze verloren. Dies wird sich auf die betroffenen Innenstädte spürbar auswirken. Denn die traditionsreichen Kaufhäuser sind Versorgungszentren und haben eine prägende Schlüsselfunktion. Wenn Filialen leer stehen, kann das gesamte Umfeld schnell an Attraktivität verlieren. Das muss verhindert werden. Hier muss vor allem sehr schnell gehandelt werden.



Die Städte brauchen dringend gesicherte Perspektiven und die Möglichkeit Schlüsselimmobilien selbst zu erwerben. Als Eigentümer auf Zeit haben die Städte viel mehr Möglichkeiten, die Nachnutzung vor Ort zu gestalten. Sie schützen damit auch die Innenstadt vor Vermietungen, die mit ihren Interessen nicht in das Innenstadtkonzept vor Ort passt. Für mehr Grunderwerb durch die Städte sollten wir deshalb auch über einen Bodenfonds nachdenken oder eine Erweiterung der Städtebauförderung. Hier sind Bund und Länder gefordert.“