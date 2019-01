Karstadt erweitert in Essen auf rund 30.000 m²

Karstadt-Zentrale in Essen

Die Publity AG hat einen weiteren Meilenstein bei der Karstadt-Zentrale in Essen erreicht. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen hat Karstadt nun die restlichen ihrer neuen Flächen in den Bauteilen A und B bezogen. Investiert wurden ca. 37 Mio. Euro in die Baumaßnahmen, die ein Jahr dauerten. Karstadt nutzt nun ca. 30.000 m² der Immobilie in der Theodor-Althoff-Straße 2, die eine gesamte Mietfläche von ca. 100.000 m² aufweist und nahezu vollständig vermietet ist. Darüber hinaus hat der Asset Manager die Baugenehmigung für die Umbaumaßnahmen der Flächen für die Polizei Essen erhalten, welche nun zeitnah gestartet werden.

Bereits im März 2018 hatte das Unternehmen mit der Polizei Essen einen Mietvertrag über 30 Jahre für rund 26.800 m² Bürofläche und insgesamt 890 PKW-Stellplätze geschlossen [wir berichteten]. Weitere bereits umgebaute Flächen sind seit Oktober 2016 an den dritten Mieter Mehrkanal vermietet [wir berichteten].



Die Planung des Umbaus für die Polizei hat unter der Führung der Architekten Koschany + Zimmer Architekten KZA stattgefunden. Neben dem Umbau eines kompletten Gebäudeteils werden auch eine offene Großgarage, zwei Carports und eine Kfz-Werkstatt mit Waschstraße für die Polizei entstehen.



„Die Entscheidung, nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof die Zentrale nicht in die altehrwürdige Kaufhof-Zentrale in der Leonhard-Tietz-Straße in Köln zu verlegen, bestätigt die Bedeutung des Standortes Essen und unsere Einschätzung der Lage des Objekts in Essen-Bredeney, der prominentesten Region des Ruhrgebietes. In nur zwei Jahren konnte das Publity-Asset-Management das Objekt fast vollständig vermieten und Wertschöpfungspotenziale heben. Dass wir nun den Umbau für die Polizei Essen starten, ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der Immobilie“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.