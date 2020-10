Karstadt bleibt im Rhein-Ruhr-Zentrum

Der Umbau des Rhein-Ruhr-Zentrums, zu dem neben dem Einkaufszentrum auch die Karstadt Arkaden und der ehemalige Brenntag-Büroturm am Stinnes-Platz gehört, kann offensichtlich fortgesetzt werden. Die Warenhauskette Karstadt hat ihren Mietvertrag verlängert und den Umbaumaßnahmen offensichtlich zugestimmt.

Redos und HLG hatten im vergangenen Herbst bereits den Bauantrag für die erste Phase der Modernisierung eingereicht, die zunächst das Einkaufscenter inklusive Karstadt umfasst. Der inzwischen abgeschlossene Sanierungskurs der Galeria Karstadt Kaufhof warf im Frühjahr allerdings einen großen Schatten auf das 200-Mio.-Euro-Projekt, denn es war zunächst unklar, ob der Ankermieter unverändert auf seinen rund 50.000 m² am Standort - was in etwa die Hälfte der Verkaufsflächen entspricht - bleiben wird. Jetzt wurde der Mietvertrag verlängert, zwar laut ersten Berichten auf etwas kleinerer Fläche, aber die Warenhauskette bleibt dem Standort immerhin erhalten und trägt den Umbau mit.



Trotz der positiven Entwicklung wird sich der Modernisierungsstart bei laufendem Betrieb, der für Mitte 2020 geplant war, jetzt allerdings verschieben. Was sich auch auf die ursprünglich geplante Fertigstellung für das Gesamtareal in 2023 auswirken wird. Eigentümer ist aktuell das Hamburger Unternehmen Redos sowie der von Morgan Stanley Real Estate Investing verwaltete Immobilienfonds North Haven Real Estate Fund IX Global [wir berichteten].