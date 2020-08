Karstadt am Limbecker Platz in Essen gerettet

Union Investment hat sich die Mieterträge des Haupthauses des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns in Essen für weitere zehn Jahre gesichert. Das für die Stadt Essen bedeutende Haus stand lange auf der Schließungsliste des Kaufhauskonzerns. Auch für den UniImmo: Europa ist dies eine gute Nachricht: Die rund 20.000 m² große Karstadt-Filiale, die am historischen Standort des Karstadt-Stammhauses 2008/2009 eröffnet wurde, ist seit mehr als zehn Jahren Ankermieter des Shoppingcenters Limbecker Platz. An dem Center hält der UniImmo: Europa seit 2006 die Mehrheitsanteile, die sich seit 2011 mit dem Erwerb des 25-Prozent-Anteils von Karstadt auf 85 Prozent belaufen. Die weiteren 15 Prozent der Anteile gehören unter anderem der Familie Otto. Gemanagt wird das Center von der ECE gemeinsam mit Union Investment.

