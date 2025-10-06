Bonitätsstarker Mieter
Karrié verkauft Life Sience-Immobilie in Mainz an Versorgungswerk PVW
Die Karrié Projektentwicklung GmbH hat ihr Technologieobjekt „Cubo“ in Mainz-Hechtsheim an das Psychotherapeutenversorgungswerk verkauft. Das vollvermietete Gebäude umfasst rund 3.300 m² und ist langfristig an die Huber+Suhner Cube Optics AG vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das Gebäude mit einer Mietfläche von rund 3.300 m² wurde 2018 fertiggestellt und befindet sich in der Eindhoven-Allee 3 inmitten eines dynamisch wachsenden Zukunftsclusters Mainz, umgeben von internationalen Unternehmen wie Biontech, NTT Global Data Centers und Eli Lilly. Diese Lage bietet ein starkes Fundament für eine nachhaltige und wertstabile Nutzung.
Hauptmieter ist das international tätige Technologieunternehmen Huber+Suhner Cube Optics AG, das sich mit seiner einzigartigen Mikrooptik weltweit etabliert hat. Am Standort befinden sich Vertrieb, Verwaltung, Entwicklung sowie Teile der Produktion – letztere überwiegend in Reinräumen der Klasse ISO 8. Der langfristige Mietvertrag im Core-&-Shell-Modell mit Schnittstellenoptimierung garantiert stabile Einnahmen und bietet dem Erwerber langfristige Planungssicherheit.
Auch baulich überzeugt das Objekt: Ein unabhängiger Gutachter des Verkäufers bescheinigt dem Gebäude einen außergewöhnlich guten Zustand, der viele jüngere Neubauten übertrifft. Darüber hinaus wurde das Gebäude von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) geprüft. Im Frühjahr 2025 erhielt das Gebäude die ESG-Verifikation zur EU-Taxonomie.
„Mit dem Projekt ‚Cubo‘ haben wir gezeigt, wie moderne Technologiearchitektur, ESG und EU-Taxonomie sowie langfristige Vermietungskonzepte erfolgreich zusammenspielen. Der Verkauf bestätigt unsere strategische Ausrichtung auf zukunftsfähige und werthaltige Immobilienentwicklung“, so Carsten Müller, Geschäftsführer der Karrié Projektentwicklung GmbH.
Beratend tätig waren bei der Transaktion die Lütgen Breiholdt Immobilien GmbH & Co. KG sowie die I.A.M. Immobilien Asset Management GmbH, die den Verkaufsprozess professionell begleitet haben. Das Asset Management übernimmt die Hanseatic Advisors GmbH.