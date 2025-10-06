Karrié verkauft Life Sience-Immobilie in Mainz an Versorgungswerk PVW

Die Karrié Projektentwicklung GmbH hat ihr Technologieobjekt „Cubo“ in Mainz-Hechtsheim an das Psychotherapeutenversorgungswerk verkauft. Das vollvermietete Gebäude umfasst rund 3.300 m² und ist langfristig an die Huber+Suhner Cube Optics AG vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

