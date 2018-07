Karlsruhe: Sozialversicherungsträger mietet 2.166 m² Verwaltungsfläche

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mietet in einem Bürogebäude auf der Karlstraße eine Fläche von 2.166 m², verteilt auf 7 Etagen, zzgl. Lagerflächen und Stellplätze. Die Vermietung wurde dabei von Reallocation und Baden Immobilien in Gemeinschaft begleitet und realisiert. Vor einigen Monaten konnte das Maklerhaus Reallocation das vollvermietete Geschäftshaus bereits erfolgreich an einen Privatinvestor veräußern. Kurz nach Besitzübergang wurden jedoch die Flächen durch den Bestandsmieter, einer Versicherung, gekündigt. Aufgrund der Lage und der Gebäudeaufteilung konnte mit der SVLFG jedoch kurzfristig ein Anschlussmietvertrag geschlossen werden.

.