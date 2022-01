Karlsruhe: Ehret+Klein erwirbt zweites Objekt in der Karlsstraße

Nach Ankauf der Liegenschaft Karlstraße 26 wurde auch das Nachbargrundstück Karlstraße 22-24 vom Projekt- und Quartiersentwickler Ehret+Klein erworben.

.

Das Grundstück weist eine Fläche von ca. 1.350 m² auf. Das Bestandsobjekt entlang der Karlstraße mit ca. 2.100 m² Büromietfläche ist derzeit fast vollvermietet. Eine Mietfläche von ca. 295 m² ist frei, wofür ein Nachmieter gesucht wird. Mit Erwerb des vierten Objekts in Karlsruhe baut der Projekt- und Quartiersentwickler seine Aktivitäten in dieser Region weiter aus.



Zu den bestehenden Projekten zählen das „Golden Gate – Am Entenfang“ im Stadtteil Mühlburg [wir berichteten], die Quartiersentwicklung „Ringstraße“ in Karlsruhe-Wolfartsweier und das in Kürze fertiggestellte Neubauprojekt in der Karlstraße 26.