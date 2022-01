Karl und Freistaat Bayern unterzeichnen Mietvertrag in Viechtach

Die Entkernung in Viechtach läuft auf Hochtouren, jetzt meldet die Karl-Gruppe für das Eckhaus an der Ringstraße auch einen ersten Mietvertrag: Der Freistaat Bayern wird am Standort eine Außenstelle für das Grundsteuerfinanzamt, das für ganz Bayern zuständig ist und seinen Sitz in Zwiesel hat, unterbringen. Die 1.300 m² Büroflächen müssen bis Mai 2022 bezugsfertig sein.

