Karl J. Pojer neuer CEO der DER Touristik Hotel Division

Ab sofort übernimmt Karl. J. Pojer die Verantwortung für die gesamte Hotelsparte der DER Touristik Group. Damit wird der in Hotellerie und Kreuzfahrt international erfahrene Manager fortan einen der zentralen Wachstumsbereiche der Gruppe leiten.

.

Als neuer CEO der wird Pojer an Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe und Mitglied des Executive Boards der DER Touristik Group berichten. Als CEO der DER Touristik Hotel Divison wird er zudem in das Extended Executive Board der Unternehmensgruppe berufen. Seine Rolle als CEO-Touristik der DSR Hotel Holding wird Pojer in Personalunion weiterführen und die enge Zusammenarbeit markenübergreifend ausbauen.



Die Hotel Division der DER Touristik Group war zuletzt durch Akquisitionen stark gewachsen – darunter die Komplettübernahme der Premium-Clubmarke Aldiana, der Erwerb von Hoteleigentum sowie der Erwerb der Mehrheitsanteile an der DR Hospitality Anfang Januar [wir berichteten]. Heute umfasst die Hotel-Division 10 Marken und über 100 Hotels, Resorts und Clubs in 14 Ländern weltweit.