ARGE RLP: Karl-Heinz Seeger folgt auf Thomas Will

Die Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen (ARGE RLP) hat Karl-Heinz Seeger (Gewobau GmbH Bad Kreuznach) zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter sind künftig Thomas Bauer (Bau AG Kaiserslautern) und Oliver Pastor (GBS Speyer eG).

.

Seeger tritt die Nachfolge von Thomas Will (Wohnbau Mainz GmbH) an, der das Amt acht Jahre bekleidete und nun nicht mehr zur Wahl antrat. Die ARGE hat sich als starke Stimme im Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen etabliert und vertritt nachdrücklich die Positionen der rheinland-pfälzischen Wohnungswirtschaft. Diesen Weg will Seeger konsequent weiter beschreiten. Den Arbeitsfokus der näheren Zukunft skizziert er wie folgt: „In den kommenden Jahren wird es darum gehen, wie Klimaneutralität und bezahlbares Wohnen miteinander in Einklang gebracht werden können. Dazu benötigen wir technologische Fortschritte und gute Förderbedingungen.“