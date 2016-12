Karl-Gruppe verkauft Mainpark Flörsheim

Die Karl-Gruppe hat den erst in 2014 erworbenen Gewerbepark Mainpark Flörsheim an einen international tätigen, institutionellen Investor verkauft. Der Gewerbepark verfügt über eine Fläche von rund 135.000 m² und verfügt über eine vermietbare Fläche von ca. 75.000 m², welche als Lager, Labor, Büro und die Freiflächen als Park- oder Abstellflächen genutzt werden können. Laut Geschäftsführer André Karl liegt die Vermietungsquote bei rund 90 Prozent. Über die Details der Veräußerung wurde Stillschweigen vereinbart.

In den vergangenen zwei Jahren investierte das Unternehmen über 1,5 Millionen Euro in den Mainpark. „In den letzten Jahren haben wir viel Arbeit und finanzielle Mittel in technische Anlagen, Bausubstanz und die...

[…]