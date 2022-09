Karl-Gruppe baut GLS-Verteilzentrum in Iggensbach

Der Bau des neuen Verteilerzentrums von Paketdienstleister GLS Germany in Iggensbach bei Passau hat begonnen: Der Logistiker möchte den Standort, der von der Karl-Gruppe geplant und umgesetzt wird, im Sommer 2023 in Betrieb nehmen. Am Donnerstag feierten die Partner in Anwesenheit von Vertretern der Gemeinde Iggensbach den offiziellen Spatenstich.

