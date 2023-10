Karl Dungs erwirbt historisches Hornschuch-Areal in Urbach

Die Karl Dungs GmbH & Co. KG hat das historische Hornschuch-Areals in Urbach von der Arthur Eschenbach GmbH erworben. Realogis war für den Verkäufer beratend tätig.

.

Ende September 2023 unterzeichneten die Parteien den Kaufvertrag. Ziel der Karl Dungs GmbH & Co. KG ist es, die Liegenschaft mit einer Grundstücksfläche von knapp 52.000 m² und einer Gebäudefläche von über 21.000 m² teilweise neu zu gestalten und zukünftig weitere Unternehmenseinheiten aus der Region an die Urbacher Konrad-Hornschuch-Straße 67 zu verlegen. Für Sanierung und Entwicklung ist eine Zeitachse bis 2035 vorgesehen.



Mit dem Kauf des Areals schließt sich ein Kreis. Die 5,2 Hektar große, östlich von Stuttgart gelegene Liegenschaft diente bis zum Ende der 80er-Jahre dem Textilproduzenten Hornschuch als größtem und bekanntesten Arbeitgeber in Urbach. Nach der Werksschließung entwickelte sie sich zu einem Gewerbepark, dessen Gebäude- sowie Freiflächen an große und kleine Unternehmen aus der Gemeinde und der näheren Umgebung vermietet wurden. Mit der Rückkehr des heute größten Arbeitgebers von Urbach, der Karl Dungs GmbH & Co. KG, an diesen Standort kehrt im nächsten Jahrzehnt neues Leben und auch Zukunftsinnovation zurück.



„Wir sind uns der besonderen Verantwortung und Tradition bewusst. Ebenso wichtig sind uns Klimaneutralität und Umweltschutz. Die Nutzung einer bestehender Industrie-Immobilie ist nachhaltiger als ein Neubau.“ Der Plan ist, den Standort klimaneutral zu planen und zu entwickeln. Manche Gebäudeteile werden saniert und aufgewertet, andere abgerissen und neu gebaut, so eine Logistikhalle. In dieser sollen alle fünf Logistik-Standorte von Dungs zusammengeführt werden. Die Neuentwicklung benötigt ein wenig Zeit, das Areal ist groß und wir wollen auch nichts überstürzen. Wichtig ist uns, dass wir eine Planungssicherheit erhalten und wissen, dass unsere Zukunft hier in Urbach liegt“, verkündert Karl Dungs. Die bestehenden Mietverträge für die vierzehn Mieter werden fortgeführt.