Karl baut für GLS Germany im bayerischen Iggensbach

Die Karl-Gruppe errichtet im Gewerbegebiet „GE Iggensbach West“ direkt neben der Autobahn A3 auf einem Grundstück mit einer Fläche von ca. 14.000 m² ein nachhaltiges Verteilerzentrum für den Paketdienstleister GLS Germany (General Logistics Systems). Die Fertigstellung ist bis Mitte 2023 geplant.

