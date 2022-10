Karin Schmidt-Mitscher übernimmt Wohnbau bei Erster Bank

Karin Schmidt-Mitscher übernimmt mit 1. Oktober 2022 die Leitung des Bereichs Wohnbau der Erste Bank Oesterreich. In ihrer Funktion wird sie die gewerblichen und gemeinnützigen Wohnbauprojekte und -finanzierungen der Erste Bank Oesterreich verantworten. Ein besonderes Augenmerk will sie dabei auf die Nachhaltigkeit der Projekte und leistbares Wohnen legen. Der bisherige Bereichsleiter Reinhard Aumann tritt nach über 40 Jahren in der Erste Group seine Pension an.

„Karin Schmidt-Mitscher ist eine erfahrene Managerin mit umfassender Immobilien-Expertise. Sie bringt das nötige Handwerkszeug mit, um unsere Erfolgsgeschichte im Wohnbau fortzusetzen. Wir wollen dazu beitragen, den immer schwierigeren Wohnungsmarkt in Österreich erfolgreich und nachhaltig zu gestalten und leistbares Wohnen fördern”, sagt Hans Unterdorfer, Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. „Ich bedanke mich bei Reinhard Aumann, der zu den profiliertesten Managern unseres Unternehmens zählt und viele Jahre die Entwicklung unseres Wohnbau-Teams geprägt hat.“



„Wir stehen im Immobiliensektor vor zahlreichen Herausforderungen. Steigende Immobilien- und Energiepreise, Lieferengpässe, höhere Anforderungen an Eigenmitteln bei der Finanzierung – es ist auch unsere Aufgabe, hier einen Beitrag zu leisten und Wohnen weiterhin leistbar zu machen“, ergänzt Karin Schmidt-Mitscher. „Gleichzeitig sind Immobilien einer der wesentlichen Treiber des globalen Energieverbrauchs und damit einer der wichtigsten Hebel zur Erreichung der Klimaziele und wir sehen es auch als unsere Verantwortung, Nachhaltigkeitskriterien zu einem zentralen Element für Finanzierungsentscheidungen zu machen.“



Karin Schmidt-Mitscher war zuletzt als Geschäftsführerin im Österreichischen Volkswohnungswerk, dem Wohnbauunternehmen der EBOe und in der Stuwo, der gemeinnützigen Studentenwohnbau Aktiengesellschaft, tätig. Davor steuerte sie in der SLeasing das Mobilienleasing der Erste Group. Von 2017 bis 2019 leitete sie den Bereich Group Commercial Real Estate and Leasing der Erste Group Bank AG. Sie studierte Ius an der Universität Wien und hält einen MSc in Real Estate Investment and Valuation.