Karin Schmidt-Mitscher wird Head of Erste Group Commercial Real Estate and Leasing

Karin Schmidt-Mitscher

Karin Schmidt-Mitscher ist zum Head of Erste Group Commercial Real Estate and Leasing bestellt worden. Sie wird das Gewerbeimmobiliengeschäft der Erste CEE-weit weiterentwickeln und damit Richard Wilkinson nachfolgen, der die Position eines Sonderberaters für Jozef Sikela, Vorstandsmitglied der Erste Group mit Verantwortung für Corporate Banking und Markets, übernommen hat. Darüber hinaus wurde Schmidt-Mitscher mit der Steuerung und Ausweitung des Leasing-Geschäfts der Erste Group im Firmen- und im Privatkundenbereich betraut.

.

Vor ihrem Wechsel in der Erste Group war sie bei UniCredit Bank Austria Leiterin der Abteilung Beteiligungsmanagement und Konzernentwicklung und hatte in Bank Austria Tochtergesellschaften zahlreiche Vorstands- und Aufsichtsratsfunktionen inne, darunter auch bei UniCredit Leasing Austria, wo sie in den Bereichen Immobilien und Leasing umfangreiche Erfahrungen im operativen Geschäft und im Management sammelte.



Karin Schmidt-Mitscher hat an der Universität Wien das Jusstudium mit dem Magisterium abgeschlossen und an der Technischen Universität Wien zusätzlich einen Master in Real Estate Investment and Valuation erworben.