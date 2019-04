Karaca Porzellan mietet rund 720 m² Lagerfläche in Köln

Die Karaca Porzellan Deutschland GmbH hat rund 720 m² Lagerfläche im Kölner Gewerbepark Marsdorf in der Toyota Allee 27-45 gemietet. Eigentümer des Gewerbeparks ist seit 2015 der von Beos gemanagte Beos Corporate Real Estate Fund Germany II. Karaca Porzellan Deutschland tritt aktuell als Tochter des türkischen Unternehmens Karaca, das Küchen- und Haushaltswaren vertreibt, in den deutschen Markt ein und hat bereits einige Retail-Stores, u.a. in Köln eröffnet. Colliers International war bei der Anmietung für Karaca Porzellan Deutschland beratend und vermittelnd tätig.

