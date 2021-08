Kapten & Son eröffnet Store in Münster

Im Herbst 2021 wird das junge Lifestyle-Label Kapten & Son an der Rothenburg 51 in Münster einen Store eröffnen. Auf 90 m² Erdgeschoss-Verkaufsfläche wird Kapten & Son stylishe Accessoires wie Rucksäcke, Koffer, Uhren, Brillen und Sonnenbrillen präsentieren. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Vormieter am Standort war Liebeskind Berlin.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für Kapten & Son ein Ladenlokal in dieser erstklassigen, zentralen Lage finden konnten“, betont Elena Pasin von Lührmann Osnabrück. Für Kapten & Son sei die Eröffnung in Münster etwas ganz Besonderes, denn die Marke habe in der westfälischen Metropole ihren Ursprung. Nachbarn von Kapten & Son seien unter anderem Scotch & Soda, Lui, Fielmann, Eckerle und Zalando.