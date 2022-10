Kappe mit Vollvermietung im Quartier Berliner Straße

Das von der Kappe Projektentwicklung GmbH vor drei Jahren gestartete Großprojekt „Quartier Berliner Straße“ auf dem ca. 20.000 m² großen innerstädtischen Areal an der Berliner Straße / Ecke Kurzekampstraße in Braunschweig [wir berichteten] ist mit dem Einzug der letzten Mieter im September 2022 vollständig abgeschlossen.

Auf dem einstigen Praktiker-Baumarktgelände ist ein ganzer Stadtteil mit gemischter Nutzung für Wohnen und Gewerbe entstanden. Es wurden 366 neue Wohnungen mit dem Quartiersprojekt geschaffen. Die ersten Gebäude waren bereits im Oktober 2020 bezugsfertig. Im März 2022 hat die Kappe Projektentwicklung das 7-geschossige Bürogebäude mit ca. 4.000 m² Nutzfläche an den Digitaldienstleister IServ übergeben, der nun mit 220 Mitarbeitern am Standort Präsenz zeigt. Zum Quartier zählen sieben Neubauten mit rund 28.000 m² BGF sowie ein Quartiersparkhaus mit 322 Stellplätzen. Die insgesamt etwa 5.600 m² umfassenden Gewerbeflächen für Büros, Praxen und Biomarkt bilden eine abwechslungsreiche Infrastruktur. Hendrik Kappe hatte das Projekt 2017 initiiert und mit seinem Unternehmen innerhalb von drei Jahren umgesetzt.



„Wichtig war uns, dass ein Mix aus unterschiedlichen Wohnformen mit erschwinglichen Mieten in lebenswerter Umgebung entsteht. Bei den Mikro-Apartments ebenso wie bei den großen Mehrzimmerwohnungen haben wir durch kompakte Grundrisse viel Platz bei rechnerisch wenigen Quadratmetern geschaffen. Das Quartier bietet dadurch hohe Wohnqualität für jedes Budget und wurde sehr gut angenommen, denn innerhalb kurzer Zeit waren sowohl Gewerbeflächen als auch Wohnungen zu 100 % vermietet“, freut sich Hendrik Kappe über den Projekterfolg.