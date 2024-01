Kappe holt Limehome in Braunschweiger Projektentwicklung

Die Kappe Projektentwicklung GmbH plant den Bau von 74 Serviced Apartments und zwei Mietwohnungen in Braunschweig. Das Grundstück mit einer Gesamtgröße von ca. 2.000 m² befindet sich in ruhiger, zentraler Lage, unweit der Innenstadt und in unmittelbarer Nähe zum Erholungsgebiet „Inselwall-Park“.

.

Der moderne Neubau in der Kaiserstraße 10 mit insgesamt ca. 3.800 m² BGF bietet bei den Serviced Apartments komplett möblierte und „löffelfertig“ ausgestattete 1-und 2-Zimmer-Apartments mit einer Größe von 21 bis 40 m² Nutzfläche, überwiegend mit Loggia, Terrasse oder Dachterrasse. Das Gebäude wird als Effizienzhaus 40 errichtet und an das Fernwärmenetz des örtlichen Versorgers angeschlossen. Auf dem begrünten Dach ist eine PV-Anlage zur vorrangigen Eigenstromproduktion vorgesehen. Energetisch werden die Anforderungen und Kriterien zur EU-Taxonomie und ESG-Konformität erfüllt; eine zusätzliche DGNB-Zertifizierung in GOLD wird angestrebt.



Mieter und Betreiber der Design-Apartments mit digitalem Hospitality-Konzept ist Limehome. Mit den Verantwortlichen konnte nach erster Projektvorstellung binnen kürzester Zeit ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen werden. Der Bauantrag wurde im Sommer 2023 eingereicht, ein Baubeginn ist im 4. Quartal 2024 geplant. Die Fertigstellung ist für das 2. oder 3. Quartal 2026 geplant.