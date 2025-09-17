Cookie Fehler:

Neuer Limehome-Standort

Kappe baut 74 Serviced Apartments in Braunschweig

Die Kappe Projektentwicklung errichtet bis 2026 in der Kaiserstraße in Braunschweig ein Serviced-Apartment-Haus mit 74 Einheiten und zwei Mietwohnungen. Betreiber wird Limehome, die mit einem langfristigen Vertrag einsteigen.

