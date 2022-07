Ein Düsseldorfer Kapitalanleger hat ein großes Mehrfamilienhaus in guter Lage in der Florastraße 7 im Neusser Stadtzentrum erworben. Die Madsack Immobilien Gruppe vermittelte den Verkauf des Hauses mit insgesamt achtzehn Wohneinheiten und zehn Tiefgaragenplätzen, die sich auf knapp 1.056 m² Wohnfläche verteilen. Das Objekt soll in den Bestand des Erwerbers

[…]