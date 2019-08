ProCon Real Estate erwirbt Freiburger Traditionshaus „Kapferer“

Das Traditionshaus „Kapferer“ mit dem Mieter Mode Fabel am Bertoldsbrunnen wurde über die Comfort München GmbH an die ProCon Real Estate verkauft, ein Family Office des Schweizer Immobilien Investors Werner Klein. Verkäufer ist laut Marktinformationen die Erbengemeinschaft Kapferer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Klein, der ausschließlich in Top-1A-Lagen investiert, betont Freiburgs hervorragende Eckdaten. Freiburg ist eine angesagte Wissenschaftsstadt mit hohem Bildungsniveau, besitzt eine starke Anziehungskraft und zählt zu den attraktivsten Städten Deutschlands, so Werner Klein. Des Weiteren betont Klein, habe die überdurchschnittliche Kaufkraft und die hervorragende Zentralität Freiburgs zur Kaufentscheidung geführt.



Die Mode Fabel GmbH wird als Mieterin bis zum Ende 2020 in dem Objekt in der Kaiser-Joseph-Straße 203 bleiben. Dann endet die traditionsreiche Ära nach fast 150 Jahren Firmengeschichte.



Die Zukunftsplanung des Gebäudes, das die ProCon Real Estate langfristig im Portfolio halten wird, beginnt bereits in Kürze. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Freiburg wird Development Manager Marc Klein, ProCon lnvest AG, gemeinschaftlich mit dem renommierten Architekten Johann Böhm und der Comfort München GmbH die Projektentwicklung durchführen.