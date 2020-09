Kanzlei zieht ins Stolco Haus

Das Stolco Haus in der Steinstraße 16-18, zentral in der Düsseldorfer Stadtmitte gelegen, bekommt einen neuen Mieter: Zum 01.10.2020 wird die Herzog IP Patentanwalts GmbH mit Büros in Düsseldorf und München hier eine exklusive Bürofläche im ersten Obergeschoss beziehen. Das 1950/51 erbaute Geschäftshaus im Besitz der Stolco Haus GmbH verfügt über fünf Etagen. Savills war während des Vermittlungsprozesses auf Seiten des Mieters beratend tätig und hat maßgeblich zu der Verwirklichung des modernen Flächenkonzepts der papierlos und vollelektronisch arbeitenden Kanzlei beigetragen.

