Kanzlei verlängert im Hortus 8

Die Prüfungs- und Treuhand GmbH hat ihren Mietvertrag im Hortus 8 in Frankfurt langfristig verlängert. Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei belegt damit weiterhin rund 750 m². Beraten wurde das Unternehmen von Blackolive.

Das Hortus 8, ein Bürogebäude mit vier Etagen und einer Glas- und Natursteinfassade in der Insterburger Straße 16, bietet Büroflächen, die sich auf insgesamt etwa 13.000 m² erstrecken. Die Eingangshalle beherbergt einen Empfangsbereich sowie ein Restaurant. Das Gebäude ist optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, wodurch die Frankfurter Innenstadt in nur etwa 15 Minuten erreichbar ist. Zusätzlich stehen großzügige Parkmöglichkeiten in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung.