Kanzlei SZA bleibt dem Skyper für weitere elf Jahre treu

Die Ampega Asset Management GmbH hält einen wichtigen Bestandsmieter im Skyper. Die Wirtschaftskanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz hat ihren Mietvertrag über 2.200 m² Bürofläche im 32. und 33. Obergeschoss um weitere elf Jahre verlängert.

Ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung war insbesondere die hochwertige Qualität der umgebauten Allgemeinbereiche, die gemeinsam mit dem Mieter geplante umfassende Neugestaltung der Mietbereiche und der hervorragende Standort des SKYPER mitten im Frankfurter Bankenviertel. Die Mietfläche wird dem neuen Standard im Skyper entsprechend hochwertig umgebaut und mit der neuesten Technik der Raumautomation ausgestattet.