Der Leading Cities Invest hat erstmals in Polen investiert und in Warschau gekauft. Das “Renaissance“ Gebäude an der Mokotowska befindet sich in dem dicht bebauten Stadtbezirk „Środmieście“ im Süden der polnischen Hauptstadt, der Sitz zahlreicher internationaler Unternehmen, der wichtigs

Fotos: KanAm



[…]