KanAms LCI zum zweiten Mal in Frankfurt unterwegs

Die KanAm Grund Group schließt nahtlos an ihr transaktionsstarkes erstes Halbjahr (800 Mio. Euro) an und tätigt für ihren offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest (LCI) ein weiteres Investment in Frankfurt. Bei der Immobilie handelt es sich um eine Gründervilla aus dem Jahre 1900, die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut und aufgestockt sowie in den 80er Jahren grundlegend umgebaut wurde. Über den Kaufpreis der als Bürogebäude genutzten Villa wurde Stillschweigen vereinbart.

