KanAm-USA-Fonds schütten zum Jahreswechsel rund 88 Millionen US-Dollar aus

Die Münchener KanAm hat zum Jahreswechsel fünf ihrer geschlossenen USA-Immobilienfonds beendet und an die Anleger noch vor Weihnachten insgesamt rund 88 Millionen US-Dollar brutto ausgeschüttet. Der größte Teil davon, nämlich rund 71 Millionen US-Dollar, konnten durch den Verkauf der Anteile an der Mills Mall „The Outlets at Orange“ erzielt werden. An diesem Einkaufs- und Freizeitzentrum in Los Angeles nahe von Disneyland waren drei KanAm-Fonds beteiligt. Bei den sechs noch laufenden USA-Fonds, die derzeit bis zu 10 Prozent p.a. ausschütten, wurde die erste Hälfte der Ausschüttung des Jahres 2018 geleistet.

Die KanAm-USA-Immobilienfonds sind in überregionale Einkaufszentren (Malls) mit Freizeitangeboten vom Kino bis Restaurants oder Bowlingbahnen investiert und waren bereits an der Entwicklungsphase dieser urbanen Subzentren beteiligt. Diese überregionalen Malls liegen in oder von südlichen Großstädten in den USA. Verkauft wurden nun die Anteile an „The Outlets at Orange“ im Süden von Los Angeles. Die zumeist deutschen Anleger hatten sich hier mit drei unterschiedlichen KanAm-Fonds zwischen 1992 bis 1998 beteiligt. Diese Fonds hatten ihre jeweils zweite Beteiligung an anderen Einkaufszentren in den USA (in Chicago, Ontario bzw. New Jersey) bereits vor Jahren beendet und können nach dem Verkauf der Beteiligung in Kalifornien nun sehr erfolgreich aufgelöst werden. Die Anleger erhielten nach dem Verkauf von Outlet at Orange nun brutto bis zum 3,5-fachen ihres eingesetzten Kapitals zurück oder fast 16 Prozent p.a..



Die KanAm München verwaltet noch sechs laufende Immobilienfonds, die in den USA in Einkaufs- und Freizeitzentren in Houston, Dallas, Denver, Atlanta, Washington/Baltimore und Concord (nahe Charlotte) investiert sind.