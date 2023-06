KanAm und Pantera feiern Richtfest in Frankfurt

Am 20. Juni konnte das Richtfest für das Developmentobjekt in der Gutleutstraße mit einer Mietfläche von 13.500 m² in Frankfurt am Main gefeiert werden. Eingeladen dazu hatten die Bauherren, bestehend aus KanAm Grund Group und der Pantera AG. Mit der Fertigstellung des Rohbaus im Mai und dem in Kürze folgenden Abschluss der Fensterarbeiten, konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Dieser wurde mit allen am Projekt beteiligten Unternehmen sowie dem zukünftigen Mieter, der Maseven Management GmbH, entsprechend gefeiert.

.