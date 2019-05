KanAm und AEW setzen erneut auf den Münchner Osten

Die beiden Fondsmanager KanAm Grund Group und AEW Europe sind für ihre Fonds erneut in der bayerischen Landeshauptstadt aktiv. Nachdem KanAm für seinen im vergangenen Jahr aufgelegten neuen German Development Fonds erst Anfang April den Da Vinci Campus erworben hat [wir berichteten], schlägt der Fondsmanager nun erneut im Osten der bayerischen Landeshauptstadt zu und sichert sich die Projektentwicklung von rund 80 Serviced Apartments der Pantera AG. Parallel nutzt KanAm die Marktsituation und verkauft das in Riem gelegene Accor-Gebäude an AEW, die sich die Deutschland-Zentrale von Accor als Erstinvestment für den erst kürzlich aufgelegten AEW Europe Value Investors II sicherten. Der Deal des KanAm-Publikiumsfonds war bereits in der letzten Woche bekannt geworden [wir berichteten], bis dato war der Käufer aber nicht offiziell bestätigt.

