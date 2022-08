KanAm trennt sich von Pau Claris in Barcelona

Der offene Immobilien-Publikumsfonds Leading Cities Invest der KanAm Grund Group hat das 2019 erworbene Objekt Pau Claris in Barcelona mit Veräußerungsgewinn verkauft. Es handelt sich dabei bereits um die fünfte Transaktion des Fonds seit Anfang des Jahres. Erworben wurde die Immobilie von Franklin Real Asset Advisors im Auftrag eines Kunden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.