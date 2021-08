KanAm steigt in Kopenhagener Groß-Projekt ein

Die KanAm Grund Group hat sich in Kopenhagen mit einem JV für einen institutionellen Spezialfonds an dem Projekt Svanemølleholmen im Nordhafen beteiligt, das von der K/S Svanemølleholm, einem Unternehmen der AP Pension Group, realisiert wird. Das Projekt umfasst den Büroneubau der beiden Konzernzentralen von Nykredit und AP Pension mit einer Bürofläche von über 56.500 m².

.